ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Заморозки и не только: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Украина, Среда 17 апреля 2024 15:30
UA EN RU
Заморозки и не только: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни Фото: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни, несмотря на похолодание в Украине 18 апреля, снова потеплеет. В то же время синоптики предупреждают о заморозках уже в ближайшие выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook, Винницкий облцентр по гидрометеорологии.

В ближайшие дни температура воздуха в Украине будет повышаться, а на востоке выровняется от +24°...+28° до +14°....+19°.

"В ночь на субботу в большинстве областей Украины, кроме южной части, ожидаются заморозки! Не спешите с рассадой, еще будет потом хорошая возможность. Тепло еще вернется", - отметила Диденко.

В этом году, как говорят синоптики, начиная с 11 апреля, если температуры воздуха и поверхности почвы будут снижаться до 0°С и ниже, то это уже можно считать заморозками.

"В ближайшие дни ожидаем заморозки. Заморозки на почве - опасное метеорологическое явление I уровня опасности, цвет желтый. Заморозки в воздухе - стихийное метеорологическое явление II уровня опасности, цвет оранжевый", - рассказали в Винницком облцентре по гидрометеорологии.

Что такое заморозки?

Обычно заморозками называют кратковременное понижение температуры воздуха или поверхности почвы ниже 0°С на фоне постоянной положительной температуры.

Заморозки чаще всего отмечаются в ночные или утренние часы в ясную, тихую погоду, когда создаются условия для интенсивного радиационного охлаждения земной поверхности и приземного слоя воздуха. Заморозки возможны также из-за общего похолодания.

Заморозки в мае 2024 года в Украине

Отметим, синоптики не исключают, что даже в конце мая 2024 года украинцев может ожидать похолодание и даже заморозки.

"Погода мгновенно испортится, пройдут достаточно сильные дожди, местами шквальный ветер, температура воздуха сильно снизится, особенно ночью (возможно даже до заморозков). В конце мая погода наладится, температура вырастет, хотя летних температур еще не будет", - предупредил народный синоптик Владимир Деркач.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне
Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне
DAILY
Что предлагает спикер Джонсон по помощи Украине и поддержит ли его Конгресс США
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Что предлагает спикер Джонсон по помощи Украине и поддержит ли его Конгресс США