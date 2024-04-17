Дания выделила почти 300 млн евро на помощь Украины

Правительство Дании приняло решение выделить 200 миллионов датских крон на инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Кроме того, выделены средства на создание значительного морского потенциала, беспилотников и производство ракетных компонентов. В общей сложности было выделено около 2,2 млрд датских крон (295 млн евро).

"В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества, способного обеспечить Украину востребованным оборудованием, которое поможет изменить ситуацию на поле боя", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Министр отметил, что прямые инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс - это новая инициатива, которая может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы Украина сама могла производить больше военного оборудования.

В целом Дания уже объявила о военной поддержке Украины на почти 41,4 млрд датских крон (5,9 миллиарда евро).