Дания выделила почти 300 млн евро на помощь Украины
Правительство Дании приняло решение выделить 200 миллионов датских крон на инвестиции в украинскую оборонную промышленность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Дании.
Кроме того, выделены средства на создание значительного морского потенциала, беспилотников и производство ракетных компонентов. В общей сложности было выделено около 2,2 млрд датских крон (295 млн евро).
"В марте я посетил ряд украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало ясно, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества, способного обеспечить Украину востребованным оборудованием, которое поможет изменить ситуацию на поле боя", - заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Министр отметил, что прямые инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс - это новая инициатива, которая может вдохновить другие страны сделать то же самое, чтобы Украина сама могла производить больше военного оборудования.
В целом Дания уже объявила о военной поддержке Украины на почти 41,4 млрд датских крон (5,9 миллиарда евро).
Помощь Украине от Дании
В феврале 2024 года Дания не просто заявила о помощи Украине, но и передала ей всю свою артиллерию. Премьер-министр страны Мэтте Фредериксен призвала западных партнеров последовать примеру Копенгагена, отправив Украине оружие, боеприпасы и системы ПВО, которые не используются в их собственных арсеналах.
Не ограничиваясь словами, в марте Дания дополнительно выделила Украине 330 млн долларов военной помощи. В этот пакет вошли, в том числе, самоходные артиллерийские установки Caesar.
Таким образом, Дания стала одним из лидеров по оказанию военной поддержки Украине, передав ей не только вооружение, но и призвав других сделать то же самое.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.