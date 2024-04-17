Три ракетных удара, жертвы и много раненых: подробности атаки РФ на Чернигов

Российские войска нанесли три ракетных удара по Чернигову 17 апреля, ракеты попали почти по центру города. Есть жертвы и много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, Telegram исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако.

"Враг нанес три ракетных удара почти по центру города. Есть погибшие гражданские, есть много раненых. Сейчас работают спасатели, наши медики. Оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Чаус.

По словам главы ОВА, уже создан штаб помощи пострадавшим.

По словам Ломако, удар пришелся по объектам гражданской и социальной инфраструктуры Чернигова.

"Больницы работают в усиленном режиме и уже принимают первых пострадавших", - констатировал он.

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