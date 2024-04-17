Ермак: гарантии безопасности с США должны быть не хуже американского меморандума с Израилем

Соглашение по безопасности с Соединенными Штатами Америки (США) должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака .

Сегодня состоялось совещание по подготовке соглашения по безопасности с США. На нем, кроме Ермака, также присутствовали члены делегации, которые участвуют в переговорах по наработке, а также подготовке двух- и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами.

Как отметил Ермак, соглашение с США должно быть образцовым, учитывать реальные возможности Штатов и лучшие элементы уже подписанных ранее гарантий.

Во время совещания были обсуждены:

элементы будущего документа;

сильные стороны предыдущих соглашений о гарантиях безопасности;

алгоритм действий после одобрения Конгрессом США военной помощи Украине.

"Соглашение США с Украиной должно работать не хуже, чем американский меморандум с Израилем, который подтвердил эффективность совместных действий союзников во время недавнего отражения массированной атаки Ирана на Израиль", - добавил Ермак.

Израильская модель

В этой системе двусторонних отношений Штаты выступают для Израиля гарантом безопасности, несмотря на то, что страна не является членом НАТО. Сотрудничество стран было оформлено в рамках так называемого Меморандума о взаимопонимании от 1975 года. Соглашение предусматривает американскую военную помощь, а также совместные военные учения. В том же числе Тель-Авив разрешил Штатам использовать свои порты. Фактически, США выступают дипломатическим и военным прикрытием для страны.

Гарантии безопасности для Украины

В марте 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует получить стратегические гарантии безопасности от своих союзников, поскольку не имеет возможности стать членом НАТО во время войны.

Инициатива была согласована уже в июле во время саммита лидеров G7. С того момента Украина подписала гарантии безопасности с рядом стран, среди которых, например, Британия, Канада, Германия.