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Столтенберг назначил заседание Совета Украина-НАТО. На нем будет Зеленский

Среда 17 апреля 2024 16:54
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Столтенберг назначил заседание Совета Украина-НАТО. На нем будет Зеленский Фото: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В эту пятницу, 19 апреля, состоится заседание Совета Украина-НАТО с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресс-конференции с премьер-министрами Чехии, Дании и Нидерландов.

"Прежде всего, президент Зеленский попросил провести заседание Совета Украина-НАТО. Мы созовем заседание в пятницу (19 апреля, - ред.). Это будет встреча с президентом Зеленским, а затем с министрами обороны, чтобы обсудить насущные потребности в большей поддержке Украины", - рассказал генеральный секретарь.

Столтенберг отметил, что ожидает поднятия вопроса:

  • противовоздушной обороны;
  • артиллерийских снарядов.

Что этому предшествовало

В течение последних недель враг усилил обстрелы Украины, в связи с чем вопрос усиления нашей противовоздушной обороны стал крайне важным. Как пример, недавно президент рассказывал, что для закрытия нашего неба достаточно лишь 25 систем американской ЗРК Patriot.

Вчера, 16 апреля, Зеленский также анонсировал созыв заседания Совета Украина-НАТО, чтобы поднять вышеупомянутый вопрос об усилении нашей ПВО.

Между тем как рассказал спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, вопрос ПВО также поднимут министры иностранных дел G7 во время заседания сегодня.

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