Дроны ГУР атаковали загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии, - источники
Украинские разведчики атаковали российский загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии. Для атаки использовались дроны.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.
Как отмечают источники, за спецоперацией стояло Главное управление разведки Минобороны. Дроны атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковилкино в Мордовии.
Расстояние от границы Украины до места поражения около 680 км.
Что было целью атаки
Целью спецоперации был загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения установки составляет 3 тысячи км, высота обнаружения - 100 км.
Добавим, что загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" был построен в Мордовии в 2000-2002 годах.
В Ковилкино размещается приемная часть и основная аппаратурная часть РЛС. Другая часть станции с излучающими антеннами находится в другом населенном пункте.
Приемная антенная система РЛС в Ковилкино состоит из 144 антенно-фидерных мачт высотой 34 метра и имеет длину 1300 метров и глубину 200 метров.
Фото: дроны ГУР атаковали загоризонтную РЛС "Контейнер" (росСМИ)
Что этому предшествовало
Ночью 11 апреля росСМИ сообщали об атаке на радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковилкино в Мордовии. В сети отметили, что якобы было повреждено здание, где раньше находился командный пункт.
Тогда министерство обороны РФ заявило, что над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией - по два, еще по одному в Брянской и Липецкой областях.
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