ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дроны ГУР атаковали загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии, - источники

Мордовия, Среда 17 апреля 2024 15:09
UA EN RU
Дроны ГУР атаковали загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии, - источники Фото: ГУР атаковало загоризонтную РЛС "Контейнер" в Мордовии (armyinform-com-ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Украинские разведчики атаковали российский загоризонтный радиолокатор "Контейнер" в Мордовии. Для атаки использовались дроны.

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбах.

Как отмечают источники, за спецоперацией стояло Главное управление разведки Минобороны. Дроны атаковали 590 отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный в российском городе Ковилкино в Мордовии.

Расстояние от границы Украины до места поражения около 680 км.

Что было целью атаки

Целью спецоперации был загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер". Дальность обнаружения установки составляет 3 тысячи км, высота обнаружения - 100 км.

Добавим, что загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер" входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Первый образец РЛС "Контейнер" был построен в Мордовии в 2000-2002 годах.

В Ковилкино размещается приемная часть и основная аппаратурная часть РЛС. Другая часть станции с излучающими антеннами находится в другом населенном пункте.

Приемная антенная система РЛС в Ковилкино состоит из 144 антенно-фидерных мачт высотой 34 метра и имеет длину 1300 метров и глубину 200 метров.

Дроны ГУР атаковали загоризонтную РЛС &quot;Контейнер&quot; в Мордовии, - источники

Фото: дроны ГУР атаковали загоризонтную РЛС "Контейнер" (росСМИ)

Что этому предшествовало

Ночью 11 апреля росСМИ сообщали об атаке на радиолокатор загоризонтного обнаружения в Ковилкино в Мордовии. В сети отметили, что якобы было повреждено здание, где раньше находился командный пункт.

Тогда министерство обороны РФ заявило, что над Курской и Тамбовской областями сбили по три дрона, над Белгородской областью и Мордовией - по два, еще по одному в Брянской и Липецкой областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Главное управление разведки ГУР Война в Украине Атака дронов
NEWS
Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне
Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне
DAILY
Что предлагает спикер Джонсон по помощи Украине и поддержит ли его Конгресс США
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Что предлагает спикер Джонсон по помощи Украине и поддержит ли его Конгресс США