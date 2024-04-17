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Украина получит первые снаряды от чешской инициативы позже, чем ожидалось: новые сроки

Среда 17 апреля 2024 18:40
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Украина получит первые снаряды от чешской инициативы позже, чем ожидалось: новые сроки Фото: Петр Фиала, премьер Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Первые поставки снарядов в Украину в рамках инициативы Чехии могут начаться только в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы на пресс-конференции.

По словам главы чешского правительства, его страна вместе с Данией и Нидерландами пытается удовлетворить главные потребности Украины, которые заключаются в артиллерийских снарядах, системах противовоздушной обороны и перехватчиках для ПВО.

"Благодаря чешской инициативе по боеприпасам мы уже можем приобрести примерно 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - отметил Фиала.

Премьер уточнил, что почти 200 тысяч снарядов уже законтрактовано, в ближайшее время планируют заключить контракты на покупку еще 300 тысяч боеприпасов.

"Думаю, что первые поставки начнутся в Украину в июне", - заявил Фиала.

Отметим, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что наша страна ожидает первых поставок снарядов от инициативы Чехии в апреле.

Снаряды для Украины

Артиллерийские снаряды являются одной из главных потребностей украинских защитников - сейчас они в дефиците.

В феврале президент Чехии Петр Павел объявил о том, что нашей стране можно предоставить около 800 тысяч артиллерийских снарядов, которые нашла Прага. Условием для этого является финансирование со стороны стран Запада.

После этого ряд государств, которые являются союзниками Украины с начала полномасштабной войны, начали выделять деньги на закупку боеприпасов.

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