Украина получит первые снаряды от чешской инициативы позже, чем ожидалось: новые сроки

Первые поставки снарядов в Украину в рамках инициативы Чехии могут начаться только в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Петра Фиалы на пресс-конференции .

По словам главы чешского правительства, его страна вместе с Данией и Нидерландами пытается удовлетворить главные потребности Украины, которые заключаются в артиллерийских снарядах, системах противовоздушной обороны и перехватчиках для ПВО.

"Благодаря чешской инициативе по боеприпасам мы уже можем приобрести примерно 500 тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов", - отметил Фиала.

Премьер уточнил, что почти 200 тысяч снарядов уже законтрактовано, в ближайшее время планируют заключить контракты на покупку еще 300 тысяч боеприпасов.

"Думаю, что первые поставки начнутся в Украину в июне", - заявил Фиала.

Отметим, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что наша страна ожидает первых поставок снарядов от инициативы Чехии в апреле.