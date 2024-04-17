В российские Самаре уничтожили вражеский вертолет Ми-8, - ГУР

Сегодня, 17 апреля, на аэродроме "Кряж", который расположен в Самаре Российской Федерации, уничтожен советский многоцелевой вертолет Ми-8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как отмечает разведка, террористы использовали вертолет в войне против нашей страны. В частности враг перевозил в нем оружие и личный состав.

Уничтожение вражеской авиации

В течение последних месяцев Россия лишилась более десятка самолетов. В качестве примера, еще в январе наши воины сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50. Также в феврале был уничтожен еще один А-50.

После этого Россия также потеряла немалое количество "сушек". 17 февраля были уничтожены два истребителя-бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35. В частности уже на следующий день "приземлили" еще один Су-34.

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