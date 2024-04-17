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В Британии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов

Среда 17 апреля 2024 18:24
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В Британии произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов Иллюстративное фото: на заводе BAE Systems произошел взрыв 17 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Взрыв произошел на заводе компании BAE Systems, который находится в городе Гласкод, графство Монмутшир, в Великобритании. Там происходит заполнение артиллерийских снарядов взрывчаткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, взрыв произошел в отдаленной части объекта, в той части, где артиллерийские снаряды заполняют взрывчатым веществом.

Взрыв произошел около 10:49 по местному времени и сейчас. В компании сообщили, что ситуация контролируема, а среди персонала пострадавших нет.

Известно, что на предприятии в Гласкоде работает более 500 человек.

Стоит отметить, что ранее BAE Systems сообщала, что может в 8 раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов и создаст собственный резерв 155-мм снарядов.

Напомним, в январе этого года на оборонном заводе в Азербайджане произошел взрыв, в результате инцидента пострадали три человека.

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