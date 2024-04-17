Закон о мобилизации в Украине опубликован: точная дата, когда начнут действовать новые нормы

В официальном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали закон о мобилизации. Это означает, что документ вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Украины".

"Этот закон вступает в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования", - отмечено в издании.

Напомним, что еще 25 декабря правительство вносило в Раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Но его отозвали из-за ряда замечаний. Уже впоследствии в парламент внесли обновленный документ, который после тысячи правок прошел первое и второе чтение 7 февраля и 11 апреля соответственно. После этого 16 апреля закон подписал президент Владимир Зеленский.

Наиболее спорным вопросом стало исключение демобилизации после 36 месяцев непрерывной службы по решению Ставки. Эту норму убрали по просьбе главы Минобороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Теперь Кабмин в течение 8 месяцев должен разработать отдельный законопроект, регламентирующий вопрос увольнения с военной службы во время действия правого режима военного положения.

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