Чехия планирует передать Украине полтора миллиона снарядов до конца года, - премьер

Чешская инициатива по получению боеприпасов для Украины может доставить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов в течение года. Такое заявление сделал премьер-министр Чехии Петр Фиала во время визита в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По его словам, к инициативе присоединились около двадцати стран, в том числе Германия, Нидерланды, Канада и Польша.

"Мы верим, что дальнейшие поставки будут. Нет причин, почему мы не можем доставить еще один миллион в течение следующих 12 месяцев".