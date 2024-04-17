Россия начала выводить "миротворцев" из Карабаха, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанские местные издания APA и Musavat .

Как пишет APA, россияне вывели военных из албанского храма Худаванг Кельбаджарского района. Отмечается, что это произошло несколько дней назад. Сейчас храм охраняют азербайджанские правоохранители.

Musavat, со ссылкой на источники, утверждает, что "миротворцы" также покинули базы в городе Ходжалы. Ожидается, что россияне полностью покинут регион уже в течение нескольких дней.

Конфликт вокруг Карабаха

В 2023 году Азербайджан провел операцию на территории Нагорного Карабаха в результате чего непризнанная "республика" капитулировала. Армения, со своей стороны, отказалась перебрасывать войска на территорию региона.

Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, которая также включает Нагорный Карабах. В то же время страны до сих пор не заключили соглашение.