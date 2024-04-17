ua en ru
Ср, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия начала выводить "миротворцев" из Карабаха, - СМИ

Среда 17 апреля 2024 13:50
UA EN RU
Россия начала выводить "миротворцев" из Карабаха, - СМИ Фото: Россия начала выводить "миротворцев" из Карабаха (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация начала выводить "миротворческий контингент" из Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанские местные издания APA и Musavat.

Как пишет APA, россияне вывели военных из албанского храма Худаванг Кельбаджарского района. Отмечается, что это произошло несколько дней назад. Сейчас храм охраняют азербайджанские правоохранители.

Musavat, со ссылкой на источники, утверждает, что "миротворцы" также покинули базы в городе Ходжалы. Ожидается, что россияне полностью покинут регион уже в течение нескольких дней.

Конфликт вокруг Карабаха

В 2023 году Азербайджан провел операцию на территории Нагорного Карабаха в результате чего непризнанная "республика" капитулировала. Армения, со своей стороны, отказалась перебрасывать войска на территорию региона.

Позже премьер-министр Никола Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, которая также включает Нагорный Карабах. В то же время страны до сих пор не заключили соглашение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Армения Азербайджан Нагорный Карабах
NEWS
Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне
Не только Джанкой. Сколько еще есть аэродромов в Крыму и что на них держат россияне
DAILY
Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Попытка №2 или карты в руки НКЦБФР. Сможет ли Украина построить современный фондовый рынок