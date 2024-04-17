ГУР атаковало завод в Татарстане, где производят самолеты Ту-22М и Ту-160М

Беспилотники ГУР сегодня утром атаковали авиационный завод в Татарстане. Целью стал авиазавод им. Горбунова в Казани, где враг производит и ремонтирует бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

По информации источников, взрывы на территории авиазавода им. Горбунова в Казани прозвучали 17 апреля около 10 часов утра (по Киеву). Как сообщают местные СМИ и пользователи соцсетей, перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.

В то же время Росавиация заявила, что аэропорты Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно не принимают и не отправляют самолеты, а в сети начали распространять фото и видео взрывов на территории завода, вызванные атакой БПЛА.

Об авиазаводе и его роли в войне против Украины

Казанское авиационное производственное промышленное объединение имени С. П. Горбунова - это российское авиационное предприятие, входящее в холдинг КБ Туполева.

На указанном заводе производят и ремонтируют российские военные самолеты, в частности, стратегические бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М, с помощью которых Россия осуществляет ракетные атаки против Украины.

Не только Татарстан. Что известно о последних атаках дронов на РФ

Напомним, что в начале апреля украинские дроны впервые добрались до Татарстана, который находится в более чем 1000 км от Украины. Тогда под удар попал завод по сборке "Шахедов". Источник РБК-Украина рассказал, что это была операция ГУР. Кроме того, СБУ и ГУР в ходе совместной операции атаковали дронами в этом же регионе нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Это один из пяти крупнейших НПЗ в России.

И вот что касается атак на российские НПЗ, то они в последнее время проходят в ряде регионов страны-агрессора. Недавно разведка Британии сообщила, что у россиян даже сокращаются нефтеперерабатывающие мощности из-за атак ударных дронов, а поврежденные НПЗ будут восстанавливать дольше из-за западных санкций.

Причем от Запада уже раздаются призывы в сторону Украины относительно того, чтобы Киев прекратил удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку это приводит к росту мировых цен на энергоносители и эскалации войны. В свою очередь в СНБО объясняют - эти атаки являются частью стратегии по принуждению Кремля к выводу войск с территории Украины.