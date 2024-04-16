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Замглавы Полтавского облсовета получил подозрение за "командировки" за границу

Вторник 16 апреля 2024 18:15
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Замглавы Полтавского облсовета получил подозрение за "командировки" за границу Фото: заместитель главы Полтавского областного совета Олег Белоножко (poltava.to)
Автор: Анастасия Гришкова, Дмитрий Левицкий

Зампреду Полтавского областного совета сообщили о подозрении мошенничестве. Фигурант подделывал документы для "командировки" за границу, а сам путешествовал по Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет об Олеге Белоножко.

По данным следствия, чиновник оформил себе служебную командировку в польский город Быдгощ якобы для проведения официальных встреч с польскими коллегами. Однако, прибыв 23 марта 2023 в Краков, он сразу сел на самолет и направился в Португалию.

"Вернувшись с отдыха в Польшу 8 апреля 2023 года, депутат в этот же день вернулся в Украину. Кроме того, следствие установило, что во время своей поездки по личным делам чиновник получал зарплату Полтавскому областному совету, чем нанес материальный ущерб местному бюджету", - говорится в сообщении.

Депутат уведомлен о подозрении в служебном подлоге, использовании заведомо подложного документа и мошенничестве (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 и ч. 1 ст. 190 УК Украины).

В Украине продолжают разоблачать чиновников на взятках

Напомним, депутату одного из районных советов Одесской областисообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению взятки. За неправомерную выгоду фигурант обещал предоставить землю в аренду.

Как ранее сообщало РБК-Украина, прокуроры САП сообщили о подозрении столичному адвокату Фигурантка подделала письмо районного суда, чтобы завладеть денежными средствами в размере 4 млн гривен.

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