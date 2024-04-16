Зеленский подписал закон о мобилизации: когда вступит в силу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Утром, 16 апреля, законопроект был направлен на подпись президенту. А уже в 15.43 Зеленский подписал его.

В соответствии с правилами, через месяц после подписания президентом закон вступит в силу.

Напомним, Верховная рада одобрила соответствующий законопроект во втором чтении 11 апреля. Однако в этом документе была исключена норма о демобилизации.

Что предусматривает закон о мобилизации

В соответствии с новым документом вместо срочной службы будет введена базовая военная служба сроком 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время. Украинцы младше 24 лет смогут выбирать год и период прохождения базовой службы.

Военная подготовка в Украине

Также будет введена базовая общевойсковая подготовка. С 2025 года она станет элементом обучения в учебных заведениях, будет проводиться в вузах всех форм собственности.

Для того чтобы обновить данные не нужно будет идти в ТЦК. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАПе. Те граждане, которые состоят на военном учете, смогут добровольно создать личный электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста.

Будет ли демобилизация

В законе оставили норму о праве на демобилизацию людей с инвалидностью, а также демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащий не желает продлить службу).

Признанные ограниченно пригодными должны повторно прийти ВЛК.

Военнослужащие при заключении первого контракта имеют право на компенсацию 50% от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки.

Получившие II - III группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) должны пройти повторный медосмотр для определения пригодности к службе.

Услуги за границей для мужчин за рубежом

Что касается консульских услуг за границей, то в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК. При этом сделать это можно будет дистанционно по электронной почте, по телефону или через е-кабинет.

Ограничение права вождения для уклонистов от военной службы. Однако есть исключения.

Проверка документов представителями ТЦК

Во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК или полицейский будет производить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Необходимость обязательно иметь при себе военно-учетный документ и показать его по требованию представителя ТЦК, полицейского или ГНСУ. Требуется на период мобилизации всем гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, состоящим на учете (сняты с него).

Детальнее о ключевых изменениях и о том, что предусматривает закон - читайте в материале РБК-Украина "Отсрочка, выплаты военным и наказание для уклонистов. Каким будет новый закон о мобилизации".

Также в отдельном материале РБК-Украина писало о том, как из мобилизационного законопроекта убрали демобилизацию и что это значит – читайте в материале РБК-Украина ниже.

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