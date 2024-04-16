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В работе Monobank произошел сбой

Вторник 16 апреля 2024 14:40
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В работе Monobank произошел сбой Фото: в работе Monobank произошел сбой (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В работе украинского банка Monobank сегодня, 16 апреля, фиксируют сбой. Некоторым клиентам не удается совершить вход в приложение.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, сейчас наблюдаются сложности в работе приложения. Мы восстановим работоспособность сервисов в ближайшее время. Извините, пожалуйста, за неудобства", - сообщается при входе в приложение банка.

В работе Monobank произошел сбой

Фото: клиентам не удается войти в приложение Monobank (РБК-Украина)

Сбои в работе Monobank

Напомним, что 1 апреля в работе Monobank также фиксировали сбой.

Кроме того, 19 января в приложении произошел масштабный сбой. Тогда оно нестабильно работало и выдавало ошибку при входе или во время совершения операций. Впоследствии соучредитель Monobank Олег Гороховский сообщил, что хакеры совершили мощную атаку на банк.

Кроме того, проблемы в работе Monobank наблюдались 3 марта. Тогда произошел технический сбой.

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Monobank
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