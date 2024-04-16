Китай настаивает на участии России в мирной конференции по Украине

Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по Украине, но хочет, чтобы в ней участвовала и Россия.

Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине Си Цзиньпин призвал все стороны работать вместе, чтобы как можно скорее восстановить мир и не допустить выхода "конфликта" из-под контроля.

Китай поддерживает все усилия по мирному урегулированию, а также по проведению международной мирной конференции, признанной как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, заявил Си Цзиньпин Шольцу.

Глобальный саммит мира

Напомним, Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. В нем могут принять участия лидеры 100 стран. Россия не будет принимать в нем участие.

Союзники Украины также считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое, по их мнению, Пекин имеет на Москву более двух лет войны. Однако участие Китая в Глобальном саммите по-прежнему остается под вопросом.

Отметим, Пекин оказывал дипломатическую и экономическую поддержку России с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Торговля между странами резко выросла, а Москва обходит западные санкции с помощью Пекина.