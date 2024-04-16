В составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая военная часть

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в Facebook .

В Сухопутных войсках отметили, что ведется постоянная работа, которая направлена на усовершенствование существующей организационной структуры. Такую работу проводят и в бригадах ВСУ.

Это объясняют тем, что необходимо повысить стойкость обороны, поскольку россияне не дадут "второго шанса" и последствия потерянных территорий одним подразделением приводят к потерянным человеческим жизням.

"У нашего врага больше ресурсов и не жалеет своих людей для достижения целей на поле боя. Мы можем противопоставить ему профессионализм воинов и боеспособность подразделений. Учитывая изложенное, принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть", - сказано в сообщении Сухопутных войск.