"Я - уклонист". РФ проводит очередную дезинформацию против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГУР в Telegram.

"В последнее время в ТикТок и других соцсетях один за другим появляются ролики, на которых якобы украинские мужчины снимают себя на видео за рубежом на отдыхе и называют себя "уклонистами". Подобный контент быстро набирает просмотры и комментарии аудитории - одобрительные и критические, но дискуссии под этими видео только продвигают их в тренды, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для такого контента были созданы "народные" песни, в текстах которых всегда прослеживается основной месседж - восхваление "уклонистов".

В ГУР отмечают, что синхронность появления многочисленных песен и видео, "героизирующих" мужчин, которые отказываются стать на защиту собственной страны, анонимность их авторов и продвижение этого контента организованными группами ботов свидетельствует о целенаправленной враждебной пропагандистской кампании.

"Указанная ИПСО - классическая технология раскола общества, когда с одной стороны есть "защитники", а есть "уклонисты". Цель таких действий врага - сорвать мобилизацию, увеличить напряжение в обществе из-за внутреннего противостояния", - говорится в сообщении.

В ГУР заявили, что кремлевская пропаганда не прекращает попыток подорвать украинское общество изнутри, дискредитировать образ Защитников и Защитниц Украины, применяя для этого любые методы.

"Призываем всех критически относиться к информации, которая поступает из анонимных источников и всегда помнить, что возможностью жить и в частности потреблять разнообразный контент в соцсетях мы обязаны только защитникам Украины", - отметили в ГУР.