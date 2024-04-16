Джонсон представил 4 плана о помощи США для Украины, Израиля и Тайваня

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон представил четыре отдельных законопроекта по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня, а также по другим приоритетам национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Отмечается, что Джонсон на закрытой конференции Палаты Республиканской партии в понедельник обнародовал свой план передачи иностранной помощи через Палату представителей.

Это произошло после нескольких месяцев отложения любых решений по данной теме.

По словам двух законодателей от "республиканцев" на встрече, план состоит в том, чтобы переместить четыре законопроекта под одну процедурную норму, позволяющую процесс внесения поправок.

В публикации The Hill указывается, что, по словам одного из законодателей Республиканской партии, четвертый законопроект, связанный с национальной безопасностью, будет включать:

запрет TikTok,

положение, которое позволит США использовать конфискованные российские активы для помощи Украине,

акт ленд-лиза для военной помощи,

и конвертируемые кредиты для облегчения гуманитарной помощи.

Вместе с тем, отмечается, что текущий план не содержит никаких положений о границе с Мексикой, рассказал представитель "республиканцев" Кевин Херн. А это может вызвать критику со стороны жестких консерваторов, утверждающих, что любая помощь Украине должна сочетаться с законодательством для разрешения ситуации на южной границе.

Вопрос о помощи Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев практически не передают Украине военную помощь. Финансирование не может выделить Конгресс.

Еще в феврале Сенат США принял законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд долларов в помощь нашей стране. Но он так и не прошел Палату представителей.

Спикер Палаты Майк Джонсон отказывается выносить документ на рассмотрение, поскольку он хочет, чтобы в него были внесены поправки. В частности, он допускает возможность помощи нашей стране в кредит.

Добавим, ранее глава разведывательного комитета Палаты представителей Майк Тернер заявил, что ожидает, что законопроект будет рассмотрен уже на этой неделе. В частности, по его мнению, документ получит преимущественную поддержку конгрессменов.