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Новым командующим ОК "Юг" назначили Геннадия Шаповалова: что о нем известно

Вторник 16 апреля 2024 16:45
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Новым командующим ОК "Юг" назначили Геннадия Шаповалова: что о нем известно Фото: Геннадий Шаповалов, новый командующий ОК "Юг" (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Иван Носальский

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал новым командующим Оперативного командования "Юг". Его уже представили личному составу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" в Facebook.

В Оперативном командовании отметили, что личному составу Шаповалова представил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Сам Шаповалов подчеркнул, что принял пост с большой благодарностью за мощную работу Андрея Ковальчука, который ранее был командующим ОК "Юг".

"Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворному труду и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов", - отметил бригадный генерал.

Что известно о Шаповалове

Как уточнили в ОК “Юг”, Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете с отличием, а в 2012 году - Командно-штабный инстутут применения войск Национального университета обороны Украины.

Он прошел все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и в 2022 году получил звание бригадного генерала.

Также Шаповалов окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

"Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных сил Украины как мощный интеллектуальный потенциал армии с опорой на международный опыт", - подчеркнули в Оперативном командовании.

Что предшествовало

Напомним, 9 апреля источники РБК-Украина в Вооруженных силах Украины сообщили о том, что командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука уволили. Он занимал должность с 2021 года.

Официальной информации об увольнении Ковальчука не было, однако он сам обнародовал обращение к военным, в котором поблагодарил за службу и непростые и насыщенные 2,5 года.

После этого стало известно, что Ковальчук стал начальником Военной академии Одессы.

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