Новым командующим ОК "Юг" назначили Геннадия Шаповалова: что о нем известно
Бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал новым командующим Оперативного командования "Юг". Его уже представили личному составу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг" в Facebook.
В Оперативном командовании отметили, что личному составу Шаповалова представил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Сам Шаповалов подчеркнул, что принял пост с большой благодарностью за мощную работу Андрея Ковальчука, который ранее был командующим ОК "Юг".
"Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворному труду и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов", - отметил бригадный генерал.
Что известно о Шаповалове
Как уточнили в ОК “Юг”, Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете с отличием, а в 2012 году - Командно-штабный инстутут применения войск Национального университета обороны Украины.
Он прошел все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и в 2022 году получил звание бригадного генерала.
Также Шаповалов окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.
"Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных сил Украины как мощный интеллектуальный потенциал армии с опорой на международный опыт", - подчеркнули в Оперативном командовании.
Что предшествовало
Напомним, 9 апреля источники РБК-Украина в Вооруженных силах Украины сообщили о том, что командующего ОК "Юг" Андрея Ковальчука уволили. Он занимал должность с 2021 года.
Официальной информации об увольнении Ковальчука не было, однако он сам обнародовал обращение к военным, в котором поблагодарил за службу и непростые и насыщенные 2,5 года.
После этого стало известно, что Ковальчук стал начальником Военной академии Одессы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.