Часть Харькова осталась без света: в городе проблемы с транспортом и водоснабжением

В Харькове сегодня, 16 апреля, наблюдаются проблемы с электроснабжением. Из-за этого нарушено движение общественного транспорта и водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет в Telegram и "Харьковский метрополитен" в Telegram .

При этом в городе не работают некоторые светофоры.

Также, как пишет "Харьковский метрополитен", движение метро из-за нехватки напряжения в сети временно прекращалось. Сейчас движение возобновили, интервалы составляют 20 минут.

По информации горсовета, из-за частичного обесточивания не работает часть маршрутов наземного транспорта, без напряжения остались участки контактной сети:

Что предшествовало

Напомним, перебои со светом в Харькове наблюдаются из-за постоянных атак российских оккупантов. Враг бьет по объектам энергетической инфраструктуры в области своими баллистическими ракетами и дронами.

В частности, во время массированного удара по Украине 11 апреля в результате атаки в Харьковской области перестали работать две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Одна из поврежденных ТЭЦ питала Харьков, отмечал городской глава Игорь Терехов.

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