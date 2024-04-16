Часть Харькова осталась без света: в городе проблемы с транспортом и водоснабжением
В Харькове сегодня, 16 апреля, наблюдаются проблемы с электроснабжением. Из-за этого нарушено движение общественного транспорта и водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет в Telegram и "Харьковский метрополитен" в Telegram.
Наземный транспорт
По информации горсовета, из-за частичного обесточивания не работает часть маршрутов наземного транспорта, без напряжения остались участки контактной сети:
троллейбусов: пр. Байрона, пр. Героев Харькова, от бул. Богдана Хмельницкого к площади Защитников Украины, пр. Юбилейный, ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Петра Григоренко, ул. Харьковских Дивизий, пр. Александровский, пр. Гагарина;
трамваев: ул. Академика Павлова, пр. Героев Харькова, ул. Морозова, пр. Байрона, ул. Веринская, Салтовское шоссе.
Метро
Также, как пишет "Харьковский метрополитен", движение метро из-за нехватки напряжения в сети временно прекращалось. Сейчас движение возобновили, интервалы составляют 20 минут.
Водоснабжение
Также из-за нехватки электроэнергии некоторым абонентам воду подают с пониженным давлением.
При этом в городе не работают некоторые светофоры.
Что предшествовало
Напомним, перебои со светом в Харькове наблюдаются из-за постоянных атак российских оккупантов. Враг бьет по объектам энергетической инфраструктуры в области своими баллистическими ракетами и дронами.
В частности, во время массированного удара по Украине 11 апреля в результате атаки в Харьковской области перестали работать две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Одна из поврежденных ТЭЦ питала Харьков, отмечал городской глава Игорь Терехов.
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