Британская разведка оценила способности Москвы защитить военные заводы от украинских дронов

Российские власти пытаются балансировать между защитой заводов в глубине страны и войск на линии фронта. Приоритет отдается военным, а не гражданским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сообщении, 2 апреля Вооруженные силы Украины атаковали завод в Татарстане, примерно в 1200 километров от границы с Украиной. Объект работает с июля 2023 года и, как известно, производит иранские беспилотники типа "Шахед", которые Россия использует для нанесения ударов по Украине.

Глава Татарстана Рустам Минниханов впоследствии сказал в своем заявлении, что "никто нас не защитит, кроме нас самих".

По данным британской разведки, эта атака еще раз демонстрирует способность ВСУ проникать вглубь России, обходить российскую противовоздушную оборону и выявлять любые объекты, которые используются для войны.

"Комментарии главы Татарстана, скорее всего, демонстрируют страх перед такими нападениями. Вполне вероятно, что российское министерство обороны изо всех сил пытается защитить такие объекты и, вероятно, довольствуется тем, что сбалансирует риск для объектов с гражданскими лицами, в пользу сохранения своего внимания на линии фронта, где тактика украинских БПЛА и частота атак продолжают вызывать проблемы для российских войск", - отмечают в Минобороны Британии.

Удар по заводам в Татарстане

Ранее сообщалось, что 2 апреля беспилотники сил обороны впервые атаковали предприятия в республике Татарстан в России. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем тысяче километров от границы с Украиной.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод по сборке "Шахедов". Это была операция ГУР.