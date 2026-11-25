Военная контрразведка СБУ при поддержке Главнокомандующего ВСУ и командования Сил специальных операций предотвратила подготовку заказного убийства командира одного из крупнейших засекреченных подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

В рамках операции в Хмельницком был задержан агент российской военной разведки (ГРУ РФ), который планировал ликвидировать командира отряда спецопераций ССО.

По данным следствия, злоумышленник оборудовал взрывчаткой автомобиль, которым якобы пользовался, и оставил его у подъезда многоэтажки, где проживал украинский военный.

В дверцу машины было встроено самодельное взрывное устройство. Оно содержало около 500 г пластида, металлические шарики диаметром 10 мм, ролики из подшипников и свинцовые элементы.

По указанию российских спецслужб агент должен был дистанционно привести бомбу в действие, когда украинский офицер будет проходить мимо автомобиля.

Для фиксации запланированного убийства злоумышленник оборудовал другую машину видеорегистратором с возможностью удаленного доступа. Таким образом российская разведка хотела получить запись момента взрыва.

В дальнейшем видео теракта оккупанты собирались использовать для информационно-психологических операций, направленных на дестабилизацию ситуации внутри Украины.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли планы врага. Агента задержали недалеко от места запланированного взрыва в тот момент, когда он собирался нажать кнопку дистанционного управления бомбой.

Как установило расследование, покушение готовил завербованный ГРУ бывший военнослужащий-контрактник из Харькова. Он уволился со службы в 2024 году по состоянию здоровья.

В поле зрения российских спецслужб мужчина попал, когда искал возможность быстро заработать в тематических Telegram-каналах.

После вербовки ему поручили выполнить первое задание - собрать информацию о расположении запасных командных пунктов и местах стоянки автомобилей Сил обороны в областном центре.

Затем российская разведка направила агента в Хмельницкий для организации убийства командира подразделения ССО.

Готовясь к выполнению задания, мужчина арендовал квартиру недалеко от дома украинского офицера и установил на балконе видеорегистратор. С помощью этого устройства он следил за распорядком дня военнослужащего и маршрутами его передвижения.

После этого агент забрал из тайника автомобильную дверцу с заранее встроенным самодельным взрывным устройством. В арендованном гараже он установил ее на кроссовер, который ранее доставил из Харькова вместе с другим автомобилем, предназначенным для видеозаписи подрыва.

За убийство украинского военного российские кураторы пообещали агенту организовать срочную эвакуацию в РФ через третьи страны и помочь оформить российское гражданство.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с анонимными чатами. Фигурант периодически менял их, чтобы скрыть контакты с представителями ГРУ РФ.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. По инкриминируемой статье ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операцию проводила военная контрразведка СБУ совместно со следователями Управления СБУ в Харьковской области. Процессуальное руководство осуществляла Харьковская областная прокуратура.