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На Черновицкой таможне разоблачили схему на 300 млн гривен: подробности от НАБУ

Вторник 16 апреля 2024 16:41
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На Черновицкой таможне разоблачили схему на 300 млн гривен: подробности от НАБУ Фото: На Черновицкой таможне разоблачили схему на 300 млн гривен (nabu.gov.ua)
Автор: Анастасия Гришкова

В Черновцах разоблачили масштабную схему на таможне с убытком почти в 300 миллионов гривен. К схеме причастны высокопоставленные должностные лица облсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в частности ее эксначальник, эксдепутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого "серого" импорта нанесли государству почти 290 млн грн ущерба", - говорится в сообщении.

Что установило следствие

Участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

По этой схеме, должностные лица таможенного поста обеспечивали пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. Затем транспорт ехал в склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

Что грозит фигурантам

В настоящее время подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Один соорганизатор преступной организации и четырех участников задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.

Правоохранители устанавливают всех участников преступной организации.

Коррупция в Украине

Мы также сообщали о том, что СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета , который пытался подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

В Украине разоблачена организованная группа, организаторы которой украли 160 млн гривен, которые предназначались для восстановления критической инфраструктуры Харькова.

Депутату одного из районных советов Одесской областисообщили о подозрении в подстрекательстве к предоставлению взятки. За неправомерную выгоду фигурант обещал предоставить землю в аренду.

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