ПАСЕ призвала передать замороженные активы России на восстановление Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Алексея Гончаренко и онлайн-трансляцию заседания ПАСЕ.

Вторая правка, по его словам, - разработать механизм привлечения к ответственности для сотрудничающих с Кремлем (в виде конфискации имущества) для восстановления Украины.

"Ассамблея призывает расширить действие резолюции и на сотрудничающие с Кремлем активы российских олигархов в ЕС. Это была моя правка, которую я активно отстаивал", - написал Гончаренко.

Конфискация активов РФ

Недавно послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Также сообщалось, что дипломаты своим решением разрешили перевести доходы от активов РФ на отдельный счет.

В конце 2023 года западная пресса писала о том, что США предложили странам "Большой семерки" конфисковать замороженные российские активы в размере 300 млрд долларов в пользу Украины. Инициативу хотели согласовать до 24 февраля 2024 года.

Также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать прибыль от активов РФ на оружие для Украины.

Лидеры стран ЕС во время первого дня саммита 21 марта обсуждали вопрос направления прибыли от замороженных российских активов на закупку оружия для Украины и достигли предварительной договоренности.

Заместитель руководителя ОП Ирина Мудрая в интервью РБК-Украина рассказала о том, сколько замороженных российских денег может получить Украина и почему процесс идет медленно. Читайте об этом - по ссылке.

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