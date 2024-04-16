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Зеленский: во время атаки на Трипольскую ТЭС закончились ракеты, которые защищали ее

Вторник 16 апреля 2024 11:13
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Зеленский: во время атаки на Трипольскую ТЭС закончились ракеты, которые защищали ее Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российской Федерации удалось уничтожить Трипольскую ТЭС только потому, что во время отражения атаки закончились ракеты, которые защищали Триполье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского во время интервью PBS NewsHour.

Как рассказал президент, во время массированной атаки, 11 апреля, террористы запустили против Трипольской станции 11 ракет. Нашим воинам удалось сбить 7 из них.

"4 уничтожило Триполье. Почему? Потому что было ракет 0 у нас. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", - пояснил Зеленский.

Трипольская ТЭС

11 апреля российские войска устроили очередной массированный обстрел против Украины. Враг применил дроны, ракеты, а также "Кинжалы". Под ударом снова оказались энергетические объекты в четырех областях Украины.

Во время атаки была полностью разрушена Трипольская ТЭС, которая расположена в Киевской области. Станция является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

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Владимир Зеленский Российская Федерация Трипольская ТЭС
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