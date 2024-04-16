В Дании загорелась историческая Копенгагенская фондовая биржа (видео)

В Дании произошел пожар на исторической фондовой бирже Копенгагена. Здание является одним из старейших в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как отмечает издание, все находившиеся в здании успели покинуть его. В частности, были и те, кто бросился спасать некоторые исторические картины.

"Здание, датированное 1625 годом, находится в двух шагах от парламента Дании, Фолькетинга, и королевского дворца Кристиансборг", - пишет BBC.

Это с большой разбой, что мы получили трагические новости из города, что consumed historic #Copenhagen #Børsen помещение, архитектурный дом с более чем 400 лет legacy. pic.twitter.com/zUTCT3Ew8c — Jorge Serrano (@jserranojur) 16 апреля 2024

Отмечается, что биржа находилась на реконструкции. Там находилась Датская торговая палата.

Были и те, кто сравнил пожар в здании с пожаром в Нотр-Даме, который произошел в центре Парижа в 2019 году.

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Denmark является его "Notre Dame moment"



Гостиничный Борсен Stock Exchange является строительство в городе Copenhagen.



Она была построена в 1625 году и один из городов в most beautiful buildings with jeho elegant spire



Yesterday был 5-й дневной дневной свет pic.twitter.com/8j6bPsHvaD — Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024

Сейчас причины пожара в Копенгагене неизвестны, впрочем аварийные службы отметили, что строительные работы усложнили их работу.