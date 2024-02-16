Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В российской колонии умер оппозиционер Алексей Навальный, украинские войска отошли с позиций на окраине Авдеевки, а Германия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Ракетные удары

В ночь на 16 февраля россияне ударили ракетой по Миргородскому району Полтавской области. Ракета попала в открытую территорию, потому обошлось без жертв и пострадавших.

Уже днем взрывы раздавались в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области, а также в Кропивницком. По данным Полтавской и Кировоградской ОВА, в результате взрывов жертв и пострадавших нет.

Авдеевка

Командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил об отходе украинских военных с позиций "Зенит" на южной окраине Авдеевки. По словам Тарнавского, военные с потерями, но вышли из окружения, и по состоянию на сейчас заблокированных в Авдеевке подразделений ВСУ нет.

В то же время в Третьей штурмовой бригаде, которая на днях была переброшена для усиления войск в Авдеевку, рассказали о ликвидации двух вражеских подразделений. По данным бойцов Третьей штурмовой, потери врага составили более 4000 убитыми и ранеными.

Обстрел Херсона

Ночью враг атаковал Херсон с оккупированного левого берега Херсонской области. В результате ночных вражеских обстрелов в Херсоне была повреждена контактная сеть. Поэтому утром не вышли троллейбусы на маршруты.

Буданов

Руководитель ГУР Кирилл Буданов дал интервью французскому изданию Liberation, в котором спрогнозировал, что украинским военным будет труднее вернуть - Крым или Донбасс.

Кроме того, Буданов заявил, что дроны не принесли решающего преимущества ни одной из сторон на поле боя. И этого, по словам начальника ГУР, не произойдет.

Взрывы в Ростове

В российском Ростове-на-Дону сегодня раздался мощный взрыв. Россияне в сети сообщали о якобы работе противовоздушной обороны, но российские чиновники заявили, что ПВО в городе не работала.

Украина

Гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о гарантиях безопасности. Германия стала второй страной, подписавшей подобный документ с Украиной.

Новая помощь от Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 1,1 млрд евро. В него войдут 36 бронированных колесных гаубиц из промышленных запасов Германии, 120 тысяч единиц амуниции, две системы Skynex и ракеты к IRIS-T.

Обмен телами

Украина вернула тела еще 58 военнослужащих, погибших на фронте. Теперь тела защитников пройдут судебно-медицинскую экспертизу и после идентификации будут переданы родным для погребения.

Цены на продукты

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий дал прогноз по ценам на продукты в Украине. В частности, ожидать ли подорожания продуктов в ближайшие несколько месяцев.

Курс доллара

Национальный банк Украины повысил курс доллара. Доллар дорожал после резкого понижения накануне. Официальный курс на 19 февраля 2024 установлен на таком уровне: 37,9719 грн за 1 доллар (0,0235 грн).

Мир

Блокада границы в Польше

Польские аграрии заблокировали последний из самых больших пунктов пропуска на границе с Украиной - "Корчева - Краковец". Это был последний пункт пропуска на польской границе, который могли пересекать украинские фуры.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали антиукраинские акции со стороны польских фермеров. МИД считает неприемлемыми подобные акции, а также призывает к конструктиву в решении проблем, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.

Смерть Навального

В России сообщили о смерти оппозиционного политика Алексея Навального в колонии. У него якобы оторвался тромб. Семья и соратники Навального заявляют, что пока нет подтверждений этой информации и пытаются ее проверить. Больше о том, кто такой Навальный, – в материале РБК-Украина.

Венгрия

Венгрия объявила о присоединении к коалиции по разминированию Украины. Как заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницкий, силы обороны Венгрии внесут свой вклад в деятельность коалиции во главе с Литвой.

ЕС

Небольшая группа европейских стран во главе с Францией блокирует попытки использовать деньги ЕС для закупки снарядов для Украины вне блока. Свою позицию они объясняют тем, что европейским производителям оружия требуются заказы, чтобы оправдать наращивание производства.

НАТО

По данным издания Financional Times, НАТО рассматривает план развертывания своих сил по всей Европе. Для подготовки к этому будут использованы учения Steadfast Defender, которые уже проходят и моделируют крупномасштабный конфликт с противником на востоке НАТО.

США

Палата представителей США после дискуссий по законопроекту о финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню решила уйти на перерыв до 28 февраля. Такое решение было подвергнуто критике президентом США Джо Байденом.

Кроме того, в США продолжается обсуждение соглашения о гарантиях безопасности с Украиной. Детальнее об этом читайте в интервью представителя Госдепа США Дэниеля Сайзека для РБК-Украина.