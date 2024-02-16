Что будет труднее вернуть, Крым или Донбасс: ответ Буданова

Донбасс будет труднее вернуть, поскольку там есть непрерывная линия снабжения, к которой российские войска могут получить доступ с любой стороны.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью французскому изданию Liberation .

"Я думаю, что Донбасс будет труднее вернуть. Потому что там есть непрерывная линия снабжения, их войска могут получить доступ к ней с любой стороны. Все, кто когда-то владел Крымом, громко и четко заявляли, что Крым - это неприступная крепость, и абсолютно все потеряли эту крепость. Так же, как Украина десять лет назад", - заявил он.

Буданов напомнил, что сегодня россияне все еще имеют сухопутный коридор в Крым.

"Крымский мост еще стоит, но жить ему осталось недолго. Необходимо решить две стратегические задачи: отрезать сухопутный коридор и разрушить Крымский мост. Остальное - лишь вопрос времени. Полуостров будет возвращен. С Донбассом сложнее", - заявил он.

По словам начальника ГУР, Россия не решится использовать ядерное оружие, если потеряет Крым.

"Те, кто опасается эскалации, говорят, что если Россия поймет, что потеряет Крым, то может начать ядерную эскалацию. Вы ожидаете, что я закричу "ай", когда услышу эти слова? Поводов для применения ядерного оружия было уже очень много, возможно, десятки. И что с того? В российской доктрине ядерное оружие рассматривается как "средство сдерживания". Это то, чего все боятся и на чем все спекулируют", - отметил Буданов.

Он подчеркнул, что для России применение ядерного оружия обойдется гораздо дороже, чем его неприменение.

Рейды в Крым

В прошлом году украинские военные совершили ряд успешных операций в Крыму и вблизи него. В частности, были также и вылазки на оккупированный полуостров.

Одной из самых успешных операций украинских разведчиков было возвращение контроля над "вышками Бойко" - нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море, которые Россия захватила еще в 2015 году. Террористы применяли конструкцию с начала полномасштабного вторжения в военных целях.

Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Февраль" в интервью РБК-Украина рассказал о деталях операций ГУР.

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