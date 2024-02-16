Доллар снова подорожал: НБУ повысил официальный курс на 19 февраля
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар подрожал после резкого снижения накануне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс на 19 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 37,9719 гривен за 1 доллар (0,0235 грн).
bank.gov.ua
Курс евро составит 40,8919 гривен за 1 евро (+0,1201 грн).
bank.gov.ua
На межбанке сегодня курс вырос на 14 копеек до 38,03-38,05 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
udinform.com
На наличном рынке курс упал на 20 копеек до 38,10 грн/доллар.
Прогноз курса
Финансовые аналитики, банкиры и население ожидают роста курса доллара в течение ближайших 12 месяцев.
По информации НБУ, население Украины в январе 2024 года ухудшило ожидания по курсу до 40,13 грн/доллар по сравнению с декабрем (39,75 грн/доллар).
Кроме того, банкиры в январе ожидали курс на уровне 41,31 грн/доллар, а финансовые аналитики - 40,29 грн/доллар.
Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.