Несколько подразделений "стерты". В Третьей штурмовой раскрыли потери РФ в боях за Авдеевку

Украинские защитники из Третьей отдельной штурмовой бригады продолжают обезвреживать российских солдат в районе Авдеевки. Потери врага ранеными и убитыми - более 4 тысяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3-ю ОШБр в Telegram .

В бригаде рассказали, что их бойцам противостоит не менее 15 тысяч личного состава армии врага на отдельном участке фронта в Авдеевке.

"Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам из России. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4 200 "200-х" и "300-х" противника”, - уточняют военные.

По их данным, в районе Авдеевки на отдельном участке фронта россияне сосредоточили семь мотострелковых бригад. Одна из них - бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР".

Отдельные задачи выполняет и личный состав Главного разведывательного управления РФ. Он совершает ночные штурмы с применением средств ночного видения, применяет диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии.

"Несмотря на то, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой", - добавили в бригаде.

Бои за Авдеевку

Напомним, ситуация в районе Авдеевки продолжает оставаться очень сложной. Россияне кинули все силы на оккупацию города.

Украинские защитники продолжают держать оборону, несмотря на превосходство врага в количестве солдат.

Более детально о боях за Авдеевку в интервью РБК-Украина рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.