Буданов: дроны не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет

Беспилотники активно используют, как Украиной, так и Россией уже не первый год. Впрочем, они не принесут решающего преимущества ни одной из сторон.

"Беспилотники используются на полную мощность обеими сторонами уже не первый год. Но пока что беспилотники не принесли решающего преимущества ни одной из сторон, и этого не произойдет. И почему же? Потому что, как и в средневековье, пока человек не пойдет пешком, чтобы установить флаг во вражеский окоп, можно запустить над ним миллион дронов, и никто не заберет его обратно", - пояснил Буданов.

Дроны для Украины

12 декабря 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов. Украинский чиновник выразил благодарность латвийской стороне за соответствующую инициативу. Как рассказал в январе Спрудс, к коалиции беспилотников присоединились уже более 20 стран.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, группа стран Альянса хочет передать украинским защитникам миллион беспилотников в рамках военной помощи.