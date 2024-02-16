В Ростове слышали взрыв, в сети пишут о работе ПВО
Мощный взрыв прогремел в российском Ростове-на-Дону сегодня, 16 февраля. В сети пишут о якобы работе противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал ASTRA.
Взрыв в Ростове раздался около 12:30 по киевскому времени. Звук слышали в разных районах города.
Жители Ростова в сети сообщали, что якобы сработала ПВО. Но российские чиновники заявили, что противовоздушная оборона не работала.
Также в Telegram-канале опубликовали видео с места инцидента. На кадрах слышно, как вопят автомобильные сигнализации, а также заметно белый дым.
Взрывы в Белгороде и под Курском
Напомним, в четверг, 15 февраля, в Белгороде раздались взрывы. Россияне заявили о якобы "прилете" в торговый центр.
Также вчера ночью россияне в сети начали сообщать о масштабном пожаре под Курском. Утверждалось, что горит резервуар нефтебазы.
Источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что сегодняшние взрывы и пожар в Курской области - это операция ГУР. Целью была нефтебаза "Полевая".
Кроме того, вчера в России произошел взрыв на оборонном заводе "Алтай". Там производят боеприпасы, заряды для двигателей и взрывчатку.
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