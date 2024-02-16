Гаубицы, зенитки и ракеты. Шольц объявил о новом пакете помощи Украине

Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя гаубицы, зенитки и ракеты для систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Сегодня мы готовим новый пакет помощи, это 1,1 млрд евро. Это 36 бронированных колесных гаубиц из промышленных запасов, 120 тысяч амуниции, две системы Skynex и ракеты для IRIS-T", - заявил Шольц.

Он также заявил, что Германия в этом году предусмотрела на помощь Украине 1,7 млрд евро и 6 млрд евро - на следующие годы.

Шольц подчеркнул, что Германия является второй страной среди партнеров с помощью Украины.

Позиция Германии по отношению к Украине

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Кроме того, в Германии заявили, что в 2024 году удвоят военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Также канцлер Германии Олаф Шольц помог Украине в вопросе европейской интеграции.