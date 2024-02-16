Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше, - МИД

Украина считает неприемлемыми антиукраинские акции в Польше, включающие в себя порчу украинского зерна на границе и демонстрация фермеров во Вроцлаве с антиукраинскими лозунгами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Эти акции, в дополнение к блокированию польско-украинской границы, не только наносят многочисленные убытки украинской экономике, которая и так страдает от российской агрессии, но и нарушают принципы украинско-польской солидарности", - заявил Николенко.

Он подчеркнул, что украинцы платят своими жизнями, чтобы польские и другие европейские города жили в мире, а это не должно забываться или восприниматься как должное.

"Любые попытки радикальными или антирыночными мерами ослабить экономику Украины будут только подрывать способность сдерживать агрессию России, создавать дополнительные угрозы безопасности Польши и ее благосостоянию", - подчеркнул представитель МИД.

Николенко заявил, что украинская сторона всегда выступала за конструктивный подход к решению вопросов, связанных с транзитом украинских зерновых и торговлей.

"Ожидаем, что аналогичного подхода будут придерживаться и власти Польши, в том числе и в вопросах эффективного предотвращения противоправных действий против украинских грузов, надлежащего реагирования на риторику, которая наносит вред двусторонним отношениям", - сказал он.

Украина, по данным спикера, решительно настроена укреплять отношения дружбы и взаимного уважения с Польшей, с которой имеет общее европейское будущее.

Что предшествовало

Напомним, что еще весной прошлого года Польша в одностороннем порядке прекратила импорт украинского зерна. Позже соответствующие меры ввела Еврокомиссия.

Ограничения ЕК действовали до сентября прошлого года, ведомство их не продлило. Варшава решила продолжать приостановку импорта на неопределенный срок.

Несмотря на такие действия Польши, фермеры остаются недовольными импортом других товаров из Украины. Недавно они заблокировали на границе с Украиной три пункта пропуска.

Более подробно о блокаде рассказал в интервью РБК-Украина представитель ГНСУ Андрей Демченко.

Мы также писали, что польские фермеры, протестовавшие возле пункта пропуска "Дорогуск" на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков, следовавших транзитом в Литву.

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