Херсон ночью был под обстрелом, троллейбусы не ходят

Херсон в ночь на 16 февраля снова обстреляли российские захватчики. Из-за повреждений троллейбусы не вышли на маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко в Telegram.

Он отметил, что в результате ночных вражеских обстрелов в Херсоне была повреждена контактная сеть. Поэтому утром не смогли вывести троллейбусы на маршруты.

Специалисты "Херсонэлектротранс" уже приступили к работам по восстановлению. После устранения повреждений 21 троллейбус выйдет на линии.

Сроки возобновления движения троллейбусов в Херсоне пока не известны.

Ситуация в Херсоне и области

Осенью 2022 года украинские защитники провели успешное контрнаступление на юге нашей страны, в рамках которого удалось освободить Херсон и правобережную часть области.

Херсон был одним областным центром, оккупированным россиянами в феврале-марте 2022 года.

Сейчас Херсон и область находятся под постоянными обстрелами врага. Так, недавно в результате обстрелов города пострадал ребенок и погиб 19-летний парень.