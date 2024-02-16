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Польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной

Краковец, Пятница 16 февраля 2024 13:06
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Польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной Фото: КПП "Краковец" заблокировали поляки 16 февраля (GettyImages)
Автор: Наталья Юрченко

Польские аграрии заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчова - Краковец".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

По информации польских пограничников, сегодня, 16 февраля, около 11:10 на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Корчова" польские аграрии начали блокирование движения. Блокируется движение грузовиков. Препятствование движению автобусов и легкового транспорта не планируется.

Пограничники предупреждают об осложнениях как на выезде из Польши, так и на въезд.

По состоянию на 12:00 на территории Польши в сторону Украины в очереди ожидают около 1730 грузовиков.

Блокада украинской границы

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

В январе польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

В конце января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают это решение, и анонсировали забастовки.

На утро 16 февраля было заблокировано пять пунктов пропуска - Ягодын, Рава-Русская, Шегини, Устилуг и Угринов.

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