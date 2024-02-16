Чек (не)растет. Ждать ли повышения цен на продукты в Украине: прогноз Минагрополитики

Существенного подорожания продуктов питания в Украине в ближайшие несколько месяцев не ожидается. Сезонный фактор повлияет на цену овощей.

Он отметил, что и в январе стоимость корзины основных продуктовых товаров почти не изменилась. "Средние цены за январь почти не выросли. Что-то подорожало, что-то подешевело. К примеру, на яйца, после роста к новогодним праздникам, цена упала на 12%, снизилась на 5% цена свинины и гречки. По многим позициям цены вообще не менялись. Это хлебобулочные изделия, макароны, мука, мясо птицы, молочная продукция", - сказал Высоцкий. При этом на 8% подорожала капуста, на 10% на свеклу и картофель.

В ближайшие месяцы цена на овощи так называемого "борщевого набора" (капуста, картофель, свекла, морковь, лук) может продолжить постепенно расти. "Это сезонный рост до нового урожая. Объем продукции снижается, и стоимость хранения увеличивается. Так что, на эту продукцию в ближайшие 2-3 месяца возможен рост цены на 10-15%", - сказал Высоцкий.

Серьезных изменений цен на яйца, молочную продукцию и мясо (свинина, курятина) не ожидается. На яйца цена может даже несколько снизиться, поскольку куры в частных хозяйствах весной начнут активнее нестись и это снизит общий спрос на яйца. "Но в целом по мясомолочной группе товаров ситуация не изменится - кормовая база стабильная", - отметил Высоцкий.

Дефицита не будет

Не ожидается ценовых колебаний и по крупам, в том числе и гречневой. "Урожай собран и 2-3 месяца существенных изменений быть не должно", - отметил замминистра. Динамика цен в мае-июне, по его словам, будет зависеть от погодных условий - насколько ранней будет весна.

"Но, в целом в первом полугодии существенной инфляции от роста цен на пищевую продукцию не ожидается. Урожай собран и его достаточно. К примеру, по гречке минимальная цена сейчас 27 грн за килограмм, урожая достаточно и оснований для роста цены нет", - отметил Высоцкий.

Влияния блокировки границ на базовую корзину продуктов питания быть не должно. Но могут вырасти цены на, так называемые, экзотические овощи и фрукты и рыбу, которые импортируются. "Эти группы товаров из-за блокировки границ могут несколько подорожать, но не критически, поскольку для их импорта развиваются альтернативные пути доставки, в том числе и водным транспортом", - сказал Высоцкий.

Может продолжить расти стоимость говядины. В прошлом году она подорожала на 21%, а за январь - на 3%. До 90% потребления мяса в Украине - свинина и курятина. Говядина фактически в дефиците и сейчас ее можно считать товаром премиум сегмента, отметил замминистра агрополитики.

Замедление роста цен

Напомним, рост цен на продукты в Украине существенно замедлился в конце 2023 года благодаря рекордному урожаю, а также в связи с усложнением экспорта через западную границу.

По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в январе 2024 году замедлился до 4,7%. Это минимальное значение с ноября 2020 года, когда инфляция составила 3,8%.

При этом средние цены на продукты питания в Украине в январе 2024 года по сравнению с январем прошлого года выросли всего на 3,7%.