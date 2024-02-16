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Ракетный удар РФ под Миргородом: в ОВА рассказали о последствиях

Полтава, Пятница 16 февраля 2024 08:42
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Ракетный удар РФ под Миргородом: в ОВА рассказали о последствиях Фото: в ОВА рассказали о последствиях обстрела Полтавской области 16 февраля
Автор: Наталия Гурковская

Россия в ночь на 16 февраля ударила ракетой по Полтавской области. Враг снова атаковал Миргородский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Очередная ракетная атака по Миргородскому району. Ночью было попадание на открытой территории. К счастью, жертв и пострадавших нет", - рассказал он.

По его словам, за сутки на территории Полтавской области 6 раз звучала воздушная тревога и длилась почти 4 часа.

Взрыв в Полтавской области

После 00:00 16 февраля в Миргородском районе Полтавской области раздался взрыв. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Напомним, что во время массированной атаки по Украине 15 февраля оккупанты тоже атаковали Миргородский район. Россияне попали в складское помещение. Это спровоцировало пожар на площади 100 м². Обошлось без жертв и пострадавших. Подробнее об атаке - в материале РБК-Украина.

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Полтавская область
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