Тарнавский об отходе ВСУ на юге Авдеевки: заблокированных подразделений нет, логистика работает

В Авдеевке, где продолжаются ожесточенные бои, работает логистика. Заблокированных украинских подразделений в городе нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего ОСГВ "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

Он отметил, что враг штурмует город одновременно из нескольких направлений. Происходит плановое усиление подразделений ВСУ.

"Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика работает", - сообщил командующий.

Тарнавский добавил, что в Авдеевку в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено.

"По состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. В затруднительной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются только руины и куча разбитого кирпича, приоритетом для нас есть сохранение жизни воинов", - подчеркнул бригадный генерал.

Командующий доложил, что украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. В случае необходимости на других участках будет произведен маневр с переходом на новые подготовленные позиции.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Авдеевке

Оккупационные войска пытаются "взять" Авдеевку с осени 2023 года. Известно, что захватчикам удалось зайти в город. Ситуация на этом направлении приближается к критической.

Вчера Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из Авдеевки и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

В Третьей штурмовой рассказали, что на одном из участков бойцы находятся на 360 градусов в окружении врага, но "кольцо" удается раскрыть. Также защитники сообщили, что оккупанты применяют фосфорные снаряды, на коксохиме вспыхнули цистерны с мазутом.

Сегодня стало известно, что украинские войска решили отойти из укрепрайона "Зенит" в Авдеевке.