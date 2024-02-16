В Кропивницком раздался звук взрыва
В Кропивницком сегодня, 16 февраля, раздался звук взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Украины.
"В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.
Воздушные силы ранее сообщали о ракете, которая летела в направлении Кропивницкого.
Позже сообщалось о втором взрыве, который слышали в Кропивницком.
Сейчас по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают о риске применения баллистического вооружения.
Обстрелы населенных пунктов Украины
Россия в ночь на 16 февраля ударила ракетой по Полтавской области. Враг снова атаковал Миргородский район.
Также Херсон в ночь на 16 февраля снова обстреляли российские захватчики. Из-за повреждений троллейбусы не вышли на маршруты.
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