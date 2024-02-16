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В Кропивницком раздался звук взрыва

Кропивницкий, Пятница 16 февраля 2024 15:06
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В Кропивницком раздался звук взрыва Архивное фото: В Кропивницком раздался звук взрыва (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

В Кропивницком сегодня, 16 февраля, раздался звук взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы Украины.

"В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ранее сообщали о ракете, которая летела в направлении Кропивницкого.

Позже сообщалось о втором взрыве, который слышали в Кропивницком.

Сейчас по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают о риске применения баллистического вооружения.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Россия в ночь на 16 февраля ударила ракетой по Полтавской области. Враг снова атаковал Миргородский район.

Также Херсон в ночь на 16 февраля снова обстреляли российские захватчики. Из-за повреждений троллейбусы не вышли на маршруты.

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