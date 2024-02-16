В Кропивницком раздался звук взрыва

В Кропивницком сегодня, 16 февраля, раздался звук взрыва. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне " и Воздушные силы Украины.

"В Кропивницком слышен звук взрыва", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ранее сообщали о ракете, которая летела в направлении Кропивницкого.

Позже сообщалось о втором взрыве, который слышали в Кропивницком.

Сейчас по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждают о риске применения баллистического вооружения.

Обстрелы населенных пунктов Украины

Россия в ночь на 16 февраля ударила ракетой по Полтавской области. Враг снова атаковал Миргородский район.

Также Херсон в ночь на 16 февраля снова обстреляли российские захватчики. Из-за повреждений троллейбусы не вышли на маршруты.