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В Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги

Миргород, Пятница 16 февраля 2024 15:19
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В Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги Фото: в Полтавской области прогремели взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели в Полтавской области сегодня, 16 февраля. Это произошло во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Местные жители отмечают, что взрывы были в нескольких районах области. В частности, в Кременчугском и Миргородском.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении ракет в сторону Кременчуга и Полтавы.

Воздушная тревога в Украине

Напомним, в Киеве и части центральных, южных и восточных областей была объявлена воздушная тревога после 14:50. Взрывы во время тревоги прогремели в Кропивницком и Кировоградской области.

После этого воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Воздушные силы объяснили, что есть угроза применения баллистики.

Карта воздушных тревог по состоянию на 15:20

В Полтавской области прогремели взрывы во время тревоги

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Кременчуг Миргород Полтавская область Воздушная тревога Взрывы
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