Взрывы в Керчи и остановка Россией гражданского судна в Черном море: новости за выходные

В районе Крымского моста раздался ряд взрывов, а российские военные остановили гражданское судно в Черном море.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Новости за 12 августа:
В Мариуполе новая волна зачисток, исчезли люди;
РФ опрокинула десантников в Запорожскую область из-за больших потерь;
Под Мелитополем "Урал", "Камаз" и бензовоз кафиров не поделили дорогу;
ВСУ ударили по российской базе в Херсонской области.
Новости за 13 августа:
Оккупанты в Херсонской области ходят по домам и ищут дезертиров;
"Кадыровцы" устроили перестрелку под Мариуполем;
Оккупанты обстреляли многоэтажку в Херсоне.
В субботу, 12 августа, в Крыму, в районе Керчи, раздались взрывы. Над Керченским мостом поднялся дым.
Детали "хлопка" в Крыму можно узнать в материале РБК-Украина.
Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.
Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море.
Он подчеркнул, что это акт пиратства.
С 1 сентября США и Китай увеличат количество авиарейсов между странами.
Министерство транспорта США заявило, что благодаря договоренностям между двумя крупнейшими в мире авиакомпаниями количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября - до 24 в неделю. Отмечается, что правительство Китая согласилось на такое предложение.
В Китае Xiaomi начала обозначать Telegram как опасное приложение и блокировать его при загрузке.
В Румынии в период с 14 по 18 августа пройдут многонациональные учения НАТО. В тренировках будет задействовано более 60 единиц техники.
НАПК подготовило план мероприятий по устранению причин, приводящих к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Речь идет о коррупционных рисках при пересечении границы.
"В течение часа этот план будет направлен в виде проекта распоряжения правительства на утверждение Кабмина. Это важно. Потому что сегодня в Украине сотни и тысячи уголовных производств, и поэтому без изменения правил мы не получим новую ситуацию, когда все центры комплектования будут работать добродетельно", - подчеркнул председатель НАПК Александр Новиков.
Российская валюта продолжает падение и по состоянию на ночь 12 августа один доллар стоит 100 рублей.
В Одессе официально открыли пляжи для купания в Черном море. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления.
Глава ОВА Олег Кипер подписал с командующим группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю.
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