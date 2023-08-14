Взрывы в Керчи и остановка Россией гражданского судна в Черном море: новости за выходные

Война РФ против Украины

Новости за 12 августа:

Новости за 13 августа:

Взрывы в Керчи

В субботу, 12 августа, в Крыму, в районе Керчи, раздались взрывы. Над Керченским мостом поднялся дым.

Детали "хлопка" в Крыму можно узнать в материале РБК-Украина.

Россия остановила иностранное судно в Черном море

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море.

Он подчеркнул, что это акт пиратства.

США и Китай вдвое увеличат количество авиарейсов между странами

С 1 сентября США и Китай увеличат количество авиарейсов между странами.

Министерство транспорта США заявило, что благодаря договоренностям между двумя крупнейшими в мире авиакомпаниями количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября - до 24 в неделю. Отмечается, что правительство Китая согласилось на такое предложение.

Xiaomi начала блокировать Telegram в Китае

В Китае Xiaomi начала обозначать Telegram как опасное приложение и блокировать его при загрузке.

В Румынии пройдут многонациональные учения НАТО

В Румынии в период с 14 по 18 августа пройдут многонациональные учения НАТО. В тренировках будет задействовано более 60 единиц техники.

В Украине изменятся правила пересечения границы

НАПК подготовило план мероприятий по устранению причин, приводящих к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Речь идет о коррупционных рисках при пересечении границы.

"В течение часа этот план будет направлен в виде проекта распоряжения правительства на утверждение Кабмина. Это важно. Потому что сегодня в Украине сотни и тысячи уголовных производств, и поэтому без изменения правил мы не получим новую ситуацию, когда все центры комплектования будут работать добродетельно", - подчеркнул председатель НАПК Александр Новиков.

Рубль достиг нового антирекорда

Российская валюта продолжает падение и по состоянию на ночь 12 августа один доллар стоит 100 рублей.

В Одессе официально открыли пляжи для купания

В Одессе официально открыли пляжи для купания в Черном море. В городе уже действуют шесть зон для купания и оздоровления.

Глава ОВА Олег Кипер подписал с командующим группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю.