ua en ru
Вс, 13 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кадыровцы устроили перестрелку под Мариуполем, погибли мирные жители, - мэрия

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Урзуф, Воскресенье 13 августа 2023 08:31
Кадыровцы устроили перестрелку под Мариуполем, погибли мирные жители, - мэрия Фото: кадыровцы устроили перестрелку под Мариуполем (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кадыровцы устроили перестрелку в оккупированном Урзуфе под Мариуполем. В результате инцидента погибли мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По предварительным данным, трагедия произошла 11 августа. Как сообщает Андрющенко, оккупанты из подразделений "кадыровцев" прибыли в поселок Урзуф якобы на отдых. Однако между кадыровцами и местной военной комендатурой разразился конфликт.

"Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка", - уточнил советник мэра.

По его словам, в результате инцидента погибли оккупанты, количество неизвестно. Также есть жертвы среди мирного населения.

"Известно о погибших двух девушках подростках, четырех парнях и женщине", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили Мариуполь и район весной прошлого года. При этом захватчики цинично и беспрестанно бомбили Мариуполь из тяжелого вооружения и авиации.

Теперь оккупанты используют город как свою военную базу, поскольку там есть порт и железнодорожная станция.

По сообщениям местных властей, захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе и проводят так называемые зачистки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донецкая область Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
Контрнаступление ВСУ. Достигнут "тактически значимый" прогресс, - NYT
DAILY
Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Тарас Чмут: В обществе нет единого понимания, что фронт – это "приоритет номер ноль"