Кадыровцы устроили перестрелку под Мариуполем, погибли мирные жители, - мэрия

Кадыровцы устроили перестрелку в оккупированном Урзуфе под Мариуполем. В результате инцидента погибли мирные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

По предварительным данным, трагедия произошла 11 августа. Как сообщает Андрющенко, оккупанты из подразделений "кадыровцев" прибыли в поселок Урзуф якобы на отдых. Однако между кадыровцами и местной военной комендатурой разразился конфликт.

"Начали погоны срывать друг другу и произошла перестрелка", - уточнил советник мэра.

По его словам, в результате инцидента погибли оккупанты, количество неизвестно. Также есть жертвы среди мирного населения.

"Известно о погибших двух девушках подростках, четырех парнях и женщине", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские оккупанты захватили Мариуполь и район весной прошлого года. При этом захватчики цинично и беспрестанно бомбили Мариуполь из тяжелого вооружения и авиации.

Теперь оккупанты используют город как свою военную базу, поскольку там есть порт и железнодорожная станция.

По сообщениям местных властей, захватчики ужесточили проверки местного населения в Мариуполе и проводят так называемые зачистки.

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