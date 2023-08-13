Минобороны РФ заявило, что остановило судно, шедшее в порт Измаила

Минобороны РФ заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

По словам россиян, в 6:40 13 августа в юго-западной части Черного моря было зафиксировано грузовое судно "Сукра Окан" под флагом Палау, которое шло в украинский порт.

"Для принудительной остановки судна с российского боевого корабля был открыт упреждающий огонь из автоматического стрелкового оружия", - утверждают в Минобороны РФ.

Как говорят в РФ, с целью осмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военных, которые потом якобы высадились на иностранное судно и проверили его.

"По завершении работы смотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

После выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила, что будет топить корабли, которые будут идти в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, которые будут идти в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Военно-морские силы ВСУ 10 августа объявили, что Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.