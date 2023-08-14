Вибухи в Керчі та зупинка Росією цивільного судна в Чорному морі: новини за вихідні

В районі Кримського мосту пролунала низка вибухів, а російські військові зупинили цивільне судно в Чорному морі.
Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна.
Новини за 12 серпня:
У Маріуполі нова хвиля зачисток, зникли люди;
РФ перекинула десантників у Запорізьку область через великі втрати;
Під Мелітополем "Урал", "Камаз" і бензовоз окупантів не поділили дорогу;
ЗСУ ударили по російській базі в Херсонській області.
Новини за 13 серпня:
Окупанти у Херсонській області ходять будинками і шукають дезертирів;
"Кадирівці" влаштували перестрілку під Маріуполем;
Окупанти обстріляли багатоповерхівку у Херсоні.
В суботу, 12 серпня, в Криму, в районі Керчі, пролунали вибухи. Над Керченським мостом здійнявся дим.
Деталі "бавовни" в Криму можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Міноборони РФ сьогодні, 13 серпня, заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно. Воно нібито йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.
Туреччині відомо, що російські військові зупинили у Чорному морі іноземне судно.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія здійснила цілеспрямований обстріл, щоб зупинити цивільне судно в Чорному морі.
Він наголосив, що це є актом піратства.
З 1 вересня США та Китай збільшать кількість авіарейсів між країнами.
Міністерство транспорту США заявило, що завдяки домовленостям між двома найбільшими в світі авіакомпаніями кількість рейсів спочатку зросте до 18, а з 29 жовтня - до 24 на тиждень. Зазначається, що уряд Китаю погодився на таку пропозицію.
У Китаї Xiaomi почала позначати Telegram як небезпечний застосунок, та блокувати його при завантаженні.
У Румунії в період з 14 по 18 серпня відбудуться багатонаціональні навчання НАТО. В тренуваннях буде задіяно понад 60 одиниць техніки.
НАЗК підготувало план заходів з усунення причин, які призводять до корупції у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про корупційні ризики під час перетину кордону.
"Упродовж години цей план буде направлений у вигляді проєкту розпорядження уряду на затвердження Кабміну. Це важливо. Бо на сьогодні в Україні сотні й тисячі кримінальних проваджень, і тому без зміни правил ми не отримаємо нову ситуацію, коли всі центри комплектування працюватимуть доброчесно", - підкреслив голова НАЗК Олександр Новіков.
Російська валюта продовжує падіння і станом на ніч 12 серпня один долар коштує 100 рублів.
В Одесі офіційно відкрили пляжі для купання у Чорному морі. У місті вже діють шість зон для купання та оздоровлення.
Очільник ОВА Олег Кіпер підписав з командувачем угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря.
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