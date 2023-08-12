ua en ru
Сб, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рубль достиг нового антирекорда: 100 единиц за доллар

Новина українською →
Суббота 12 августа 2023 02:17
Рубль достиг нового антирекорда: 100 единиц за доллар Фото: рубль обновил антирекорд стоимости (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Российская валюта продолжает падение и по состоянию на ночь 12 августа один доллар стоит 100 рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику Финансы Google.

Утром 11 августа рубль достиг нового антирекорда. На торгах Московской биржи курс доллара составлял 98,38 рубля, однако затем валюта продлила падение ровно до 100 рублей. Евро к моменту публикации стоит 109,64 рубля.

С начала 2023 года курс доллара в РФ вырос более чем на 38%, тогда как евро - на 42%. По версии Bloomberg, российская валюта попала в тройку самых слабых валют мира вместе с турецкой лирой и аргентинским песо.

Падение российского рубля

Напомним,российский валютный рынок функционирует в условиях жестких ограничений с начала войны против Украины в феврале прошлого года. За 2022 год официальный курс рубля к доллару США даже укрепился с 80 до 74 рублей. За это время рубль потерял конвертируемость из-за введенных запретов на движение капитала.

Однако в августе валюта начала падать, уверенно приближаясь к отметке в 100 рублей за доллар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс рубля Российская Федерация
NEWS
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
Под звуки ПВО. Зеленский утром провел "селектор" с военными и силовиками
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины