США и Китай вдвое увеличат количество авиарейсов между странами

С 1 сентября США и Китай увеличат количество авиарейсов между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство транспорта США заявило, что благодаря договоренностям между двумя крупнейшими в мире авиакомпаниями количество рейсов сначала вырастет до 18, а с 29 октября - до 24 в неделю. Отмечается, что правительство Китая согласилось на такое предложение.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что прямые авиарейсы имеют немаловажное значение "для увеличения взаимных визитов между китайцами и американцами".

"Мы надеемся, что возобновление большего количества рейсов пойдет в пользу потока людей и торговли между странами", - заявили в посольстве.

Отношения США и Китая

По состоянию на начало года отношения между двумя странами находились на самом низком за десятилетие уровне. В июне госсекретарь США Энтони Блинкен посетил КНР и заявил, что это даст начало налаживанию связей между Америкой и Китаем. Позже туда с визитом направилась и министерша финансов США Джанет Йеллен.

Однако в США все еще относятся к Китаю с настороженностью. Так, на днях американский президент Джо Байден отдал приказ ограничить технологические инвестиции в Китай. А после он назвал страну "бомбой замедленного действия".

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