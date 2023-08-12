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ВСУ ударили по российской базе в Херсонской области и показали видео

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Херсонская область, Суббота 12 августа 2023 22:54
ВСУ ударили по российской базе в Херсонской области и показали видео Фото: ВСУ попали по военной базе РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины сегодня, 12 августа, нанесли удар по военной базе российских оккупантов в Херсонской области.

Об этом заявил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

По словам спикера оперативного командования "Юг", украинские военные сегодня нанесли удар по военной базе окупантов в Раденске Херсонской области.

Маляр о Херсонской области

Напомним, сегодня заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что пока нет поводов для ажиотажа по освобождению левого берега Херсонской области.

"Да, там определенные подразделения выполнили определенную задачу. Это предсказуемо, ведь наша цель - вернуть все временно оккупированные территории, поэтому мы везде отрабатываем такую возможность", - пояснила она.

Контрнаступление ВСУ

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Согласно данным Института изучения войны (ISW), ВСУ, в рамках наступления на западе Запорожской области, начали продвигаться вблизи Орехова. В частности, воины продолжают проводить контрнаступательные операции севернее и южнее Бахмута Донецкой области.

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